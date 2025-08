Angeblicher Paketlieferant ohne Führerschein an Neustädter Bahnhof gestoppt

Dresden - Beamte der Bundespolizeiinspektion Dresden stoppten am Sonntagnachmittag einen Transporterfahrer auf dem Gelände des Neustädter Bahnhofs in Dresden . Bei der Kontrolle kamen mehrere Vergehen ans Tageslicht.

Alles in Kürze

Polizisten stoppten einen Transporter, der sich unerlaubterweise am Neustädter Bahnhof aufhielt. © Bildmontage: Norbert Neumann/Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei mitteilte, ging bei ihnen gegen 14.30 Uhr die Meldung ein, dass ein Mercedes Sprinter unberechtigt auf dem Bahnhofsgelände herumkurvte. Die Beamten fuhren umgehend zum Einsatzort und kontrollierten den 25-jährigen Fahrer.

Den Beamten erklärte er, dass er als Paketlieferant unterwegs sei. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mercedes-Fahrer weder einen gültigen Führerschein hatte noch die zum Wagen dazugehörigen Fahrzeugpapiere.

Als die Polizisten einen Blick in den Transporter warfen, entdeckten sie eine geringe Menge an Cannabis auf dem Armaturenbrett. Der Tunesier gestand zudem, am Vorabend besagte Droge konsumiert zu haben.