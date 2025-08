Verletzt nach Belästigung: Suff-Grapscher langt Minderjährige an

Dresden - Ein Betrunkener (31) hat in der Nacht zu Montag offenbar zwei Jugendliche (16, 17) in der Dresdner Neustadt bedrängt - und eine von ihnen verletzt!

Alles in Kürze

Am Albertplatz in der Dresdner Neustadt ist es in der Nacht zu Montag offenbar zu einer sexuellen Belästigung gekommen. (Archivfoto) © Steffen Füssel

Nach ersten Angaben der Polizei sprach der 31-Jährige die beiden Minderjährigen kurz vor Mitternacht an einer Fußgängerampel am Albertplatz an.

Seinen aufdringlichen Worten folgten anscheinend übergriffige Berührungen. Offenbar um sich den Händen des 31-Jährigen zu entziehen, schreckte eine Jugendliche zurück, stürzte und verletzte sich dabei leicht.

Polizisten rückten an und schnappten sich den aufdringlichen und berauschten Nachtschwärmer, der über 1,3 Promille ins Röhrchen pustete.