Angriff in Dresden: Fünfer-Gruppe überfällt Mann und stellt Forderung

Dresden - Heftiger Vorfall in Dresden ! Am späten Sonntagabend ist ein 27-Jähriger überfallen und beraubt worden.

Am Strehlener Platz ist ein Mann (27) am Sonntag fünf Kriminellen zum Opfer gefallen. (Archivbild) © Holm Helis

Nach Polizei-Angaben war der junge Mann kurz vor 23 Uhr am Strehlener Platz unterwegs, als ihn plötzlich eine Fünfer-Gruppe ansprach.

Sie forderte Geld und machte wenig später kurzen Prozess. So schlugen die Täter auf ihr Opfer ein und entrissen ihm seinen Rucksack.

Darin befanden sich ein Laptop und eine Geldbörse im Gesamtwert von rund 1300 Euro.

Die Angreifer konnten mit der Beute entkommen.