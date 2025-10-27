698
Angriff in Dresden: Fünfer-Gruppe überfällt Mann und stellt Forderung
Dresden - Heftiger Vorfall in Dresden! Am späten Sonntagabend ist ein 27-Jähriger überfallen und beraubt worden.
Nach Polizei-Angaben war der junge Mann kurz vor 23 Uhr am Strehlener Platz unterwegs, als ihn plötzlich eine Fünfer-Gruppe ansprach.
Sie forderte Geld und machte wenig später kurzen Prozess. So schlugen die Täter auf ihr Opfer ein und entrissen ihm seinen Rucksack.
Darin befanden sich ein Laptop und eine Geldbörse im Gesamtwert von rund 1300 Euro.
Die Angreifer konnten mit der Beute entkommen.
Der Geschädigte blieb leicht verletzt zurück und musste medizinisch versorgt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
