Erschreckender Vorfall im Kaufpark Dresden: Polizei ermittelt

Dresden - Ladendieb außer Kontrolle! Am Samstagabend hat sich ein erschreckender Vorfall im Kaufpark Dresden ereignet.

Ein Ladendieb hat am Samstag im Kaufpark Dresden sein Unwesen getrieben. (Archivbild) © Thomas Türpe

Wie die Polizei mitteilte, waren zwei noch Unbekannte gegen 18 Uhr in einem Kleidungsgeschäft des Einkaufszentrums unterwegs.

"Ein Beteiligter wählte aus dem Angebot einige Jacken und ging in die Umkleidekabine", heißt es. Die andere Person habe ebenfalls Jacken genommen, diese seinem Kollegen dann in die Kabine gereicht und anschließend den Store verlassen.

Wenig später sei ihm der Haupttäter mit einer prallgefüllten Tasche gefolgt, was jedoch ein Ladendetektiv bemerkt habe. "Er sprach ihn am Ausgang an und versuchte ihn festzuhalten", so die Polizei. Der Dieb habe sich jedoch losgerissen und sei geflohen.

"Ein zur Hilfe eilender Zeuge wurde dabei umgestoßen und schwer verletzt." Er hätte medizinisch versorgt und anschließend in eine Klinik gebracht werden müssen, bestätigte ein Sprecher auf TAG24-Nachfrage.