Aufregung im Netto in Prohlis: Ladendieb sorgt für Aufruhr

Dresden - Im Netto am Langen Weg in Dresden-Prohlis kam es am Freitagabend zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein Ladendieb für Aufruhr gesorgt hatte.

Die Polizei musste mit drei Fahrzeugen wegen eines Ladendiebes in Prohlis ausrücken. © TAG24

Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilt, stahl ein 30-Jähriger gegen 17.45 Uhr in einem Netto-Markt nahe des Prohliser Bades Waren im Wert von rund 20 Euro und steckte sie in seinen Rucksack.

Ein Mitarbeiter des Marktes bemerkte den Diebstahl und sprach den Mann darauf an.

Dieser ergriff daraufhin die Flucht, konnte jedoch laut Polizei nach Gegenwehr von einem weiteren Mitarbeiter sowie einem Passanten festgehalten werden.

Nach TAG24-Augenzeugeninformationen waren die alarmierten Beamten zunächst mit einem Streifenwagen vor Ort – forderten jedoch anschließend Verstärkung an, woraufhin zwei weitere Polizeifahrzeuge eintrafen.