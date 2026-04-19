Aufregung im Netto in Prohlis: Ladendieb sorgt für Aufruhr
Dresden - Im Netto am Langen Weg in Dresden-Prohlis kam es am Freitagabend zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein Ladendieb für Aufruhr gesorgt hatte.
Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilt, stahl ein 30-Jähriger gegen 17.45 Uhr in einem Netto-Markt nahe des Prohliser Bades Waren im Wert von rund 20 Euro und steckte sie in seinen Rucksack.
Ein Mitarbeiter des Marktes bemerkte den Diebstahl und sprach den Mann darauf an.
Dieser ergriff daraufhin die Flucht, konnte jedoch laut Polizei nach Gegenwehr von einem weiteren Mitarbeiter sowie einem Passanten festgehalten werden.
Nach TAG24-Augenzeugeninformationen waren die alarmierten Beamten zunächst mit einem Streifenwagen vor Ort – forderten jedoch anschließend Verstärkung an, woraufhin zwei weitere Polizeifahrzeuge eintrafen.
Die Polizei hatte Mühe, den Mann festzunehmen
Der Mann hatte sich augenscheinlich in einem Fahrzeug verschanzt und leistete hörbaren Widerstand, sodass die Beamten Mühe hatten, ihn aus dem Fahrzeug zu holen und festzunehmen. Ob es sich dabei um sein Fahrzeug handelte, ist nicht bekannt.
Unter den Netto-Kunden sorgte der Einsatz für sichtbares Erstaunen, viele verfolgten das Geschehen aufmerksam.
Die Polizei ermittelt nun gegen den deutschen Staatsangehörigen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls.
Titelfoto: TAG24