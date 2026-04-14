Mann versucht mehrfach, in ungenutzte Wohnung einzubrechen
Dresden - Die Polizei Dresden hat einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen.
Zeugen hatten den 33-Jährigen am Montag gegen 14.15 Uhr dabei beobachtet, wie er sich an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Walter-Arnold-Straße in Strehlen zu schaffen machte.
Alarmierte Polizeibeamte konnten den Mann im Hof des Hauses dingfest machen. Diesem war es glücklicherweise nicht gelungen, in das Gebäude zu gelangen.
Bisherige Ermittlungen haben ergeben, dass der Tatverdächtige bereits in den vergangenen Wochen versucht hatte, die derzeit ungenutzte Wohnung aufzubrechen.
Darüber hinaus wird er ebenfalls verdächtigt, eine Tasche aus einem Kinderwagen im Hausflur geklaut zu haben.
Gegen den Mann werde nun ermittelt, hieß es weiter.
Titelfoto: Christian Juppe