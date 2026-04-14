Mann versucht mehrfach, in ungenutzte Wohnung einzubrechen

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Einbrecher an der Walter-Arnold-Straße in Strehlen festnehmen. (Archivfoto) © Christian Juppe

Zeugen hatten den 33-Jährigen am Montag gegen 14.15 Uhr dabei beobachtet, wie er sich an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Walter-Arnold-Straße in Strehlen zu schaffen machte.

Alarmierte Polizeibeamte konnten den Mann im Hof des Hauses dingfest machen. Diesem war es glücklicherweise nicht gelungen, in das Gebäude zu gelangen.

Bisherige Ermittlungen haben ergeben, dass der Tatverdächtige bereits in den vergangenen Wochen versucht hatte, die derzeit ungenutzte Wohnung aufzubrechen.