Aus dem Nichts: Mann am Dresdner Hauptbahnhof getreten und verletzt!

Dresden - Am Dresdner Hauptbahnhof wurde ein Mann (68) ohne triftigen Grund von einem Syrer (28) angegriffen.

Am Hauptbahnhof kam es am Dienstag zu einem unvermittelten Angriff auf einen 68-Jährigen. © Norbert Neumann

Der 68-Jährige hielt sich am gestrigen Dienstagnachmittag gegen 13 Uhr am Haupteingang auf, als ihm der Tatverdächtige "ohne erkennbaren Grund" mit dem Fuß gegen die Brust trat, teilte die Bundespolizeiinspektion Dresden am Mittwoch mit.

Der ältere Herr erlitt infolge des Sinnlos-Angriffs leichte Verletzungen.

Mehrere Zeugen beobachteten die Attacke, alarmierten die Polizei und lieferten eine ausführliche Personenbeschreibung des Täters gleich mit.

Der 28-Jährige konnte kurz nach seiner Tat festgenommen werden.