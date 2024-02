11.02.2024 12:45 1.509 Automatensprenger treiben in Freital ihr Unwesen

In Freital haben Unbekannte in der Nacht zu Sonnabend mehrere Zigarettenautomaten aufgesprengt. In Deuben entkamen sie sogar mit Bargeld und Kippen.

Von Martin Gaitzsch

Freital - Wer sind die Pyro-Chaoten? In Freital haben Unbekannte in der Nacht zu Sonnabend gleich mehrere Zigarettenautomaten aufgesprengt. Täter schnappten sich nach der Sprengung die Bargeldkassette und Zigaretten und flüchteten. © Roland Halkasch Zunächst wurde gegen 0.50 Uhr in der Bahnhofstraße im Ortsteil Deuben ein Kippenautomat mit Pyrotechnik aufgesprengt. Die Vandalen erbeuteten dabei Tabakwaren und Geldkassette. Auch gegen 3 Uhr trieben Automatensprenger in Freital ihr Unwesen - diesmal im Ortsteil Zauckerode. Mit Pyrotechnik wurde der Zigarettenautomat auf der Heinrich-Heine-Straße zerstört. Da der Automat jedoch seit längerer Zeit nicht befüllt wird, machten die Täter keine Beute, informiert die Polizeidirektion Dresden am Sonntag. In der Bahnhofstraße am Bahnhof Freital-Deuben wurde ein Automat mit Pyrotechnik aufgesprengt. © Roland Halkasch Die Höhe des durch beide Vorfälle entstandenen Sachschadens kann noch nicht exakt beziffert werden.

Titelfoto: Roland Halkasch