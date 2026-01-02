 511

Autoscheiben auf Parkplatz eingeschlagen: Wer kommt für den Schaden auf?

Auf der Devrientstraße wurden die Scheiben von 20 geparkten Fahrzeugen eingeschlagen.

Von Jakob Anders

Dresden - Ein böses Erwachen gab es für über 20 Autobesitzer nach der Silvesterparty. Vandalen ließen ihrer Zerstörungslust an einem Großparkplatz an der Devrienstraße freien Lauf, demolierten die Scheiben der geparkten Fahrzeuge.

Am Neujahrsmorgen zählte ein Polizeibeamter die beschädigten Autos.  © Katja Coelius

Dabei handelt es sich überwiegend um die Autos der Angestellten eines Reisebüros und Chauffeur-Dienstes.

Seit Jahren parken die Angestellten hier ihre Autos, während sie als Reisebegleitung verreisen: "Unsere Mitarbeiter waren mit ihren Gruppen in Prag, Breslau, Südtirol und anderen Städten. Gestern kamen sie nacheinander zurück und fanden ihre Autos", erklärt der Leiter Alexander Wentworth-Paul (48) betroffen.

Der Schaden muss in jedem Fall der Versicherung gemeldet werden, erklärt ein Sprecher der Allianz-Versicherung.

"Mutwillige Beschädigungen", also Vandalismus, sind grundsätzlich ein Fall für die Vollkaskoversicherung.

Allerdings können auch Teilkasko-Versicherte Leistungen erhalten: "Die klassische Teilkasko übernimmt Schäden durch Glasbruch sowie durch Brand oder Explosion", so der Versicherungsexperte.

Alexander Wentworth-Paul (48), Leiter der Reiselogistik, informierte seine Angestellten, die noch als Reisebegleiter unterwegs waren.  © Steffen Füssel
Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.  © Steffen Füssel

Vollkasko-Versicherte sollten jedoch beachten, dass es zur "Rückstufung im Schadenfreiheitsrabatt kommen kann", demnach zu höheren Beiträgen.

