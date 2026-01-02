Autoscheiben auf Parkplatz eingeschlagen: Wer kommt für den Schaden auf?

Dresden - Ein böses Erwachen gab es für über 20 Autobesitzer nach der Silvesterparty. Vandalen ließen ihrer Zerstörungslust an einem Großparkplatz an der Devrienstraße freien Lauf, demolierten die Scheiben der geparkten Fahrzeuge.

Am Neujahrsmorgen zählte ein Polizeibeamter die beschädigten Autos. © Katja Coelius

Dabei handelt es sich überwiegend um die Autos der Angestellten eines Reisebüros und Chauffeur-Dienstes.

Seit Jahren parken die Angestellten hier ihre Autos, während sie als Reisebegleitung verreisen: "Unsere Mitarbeiter waren mit ihren Gruppen in Prag, Breslau, Südtirol und anderen Städten. Gestern kamen sie nacheinander zurück und fanden ihre Autos", erklärt der Leiter Alexander Wentworth-Paul (48) betroffen.



Der Schaden muss in jedem Fall der Versicherung gemeldet werden, erklärt ein Sprecher der Allianz-Versicherung.

"Mutwillige Beschädigungen", also Vandalismus, sind grundsätzlich ein Fall für die Vollkaskoversicherung.

Allerdings können auch Teilkasko-Versicherte Leistungen erhalten: "Die klassische Teilkasko übernimmt Schäden durch Glasbruch sowie durch Brand oder Explosion", so der Versicherungsexperte.