Ähnlicher Schaden bei allen Wagen: 24 demolierte Autos in Dresden!

Dresden - Wer hier nicht geparkt hat, kann jetzt drei Kreuze machen! Seit Silvester machen ein oder mehrere Täter in Dresden mit eingeschlagenen Heckscheiben von sich reden.

Auf dem Parkplatz vom Haus der Presse mussten 19 Autos dran glauben! © Bildmontage: Paule Meffert

Wie die Polizeidirektion Dresden am Neujahrsabend gegenüber TAG24 mitteilte, wurden auf dem Parkplatz des Hauses der Presse in der Ostra-Allee sage und schreibe 19 Autos beschädigt.

Inzwischen wurden die Rückseiten der Fahrzeuge mit Folie abgeklebt. Die Vorfälle wurden zwischen 18 Uhr abends zu Silvester und 11.30 Uhr am Neujahrstag gemeldet.

Aus dem Schneider waren die Autobesitzer damit aber nicht.

Denn auf dem Käthe-Kollwitz-Ufer mussten auf Höhe der unscheinbaren Bundschuhstraße weitere fünf Autos unter demselben Muster leiden.