Bengalo-Angriff bei AfD-Parteitag in Riesa? Justiz erhebt Anklage gegen 26-Jährigen

Alles in Kürze

Am Rande des AfD-Parteitags in Riesa sollen Polizisten aus Sachsen-Anhalt von einem 26-Jährigen mit einem brennenden Bengalo attackiert worden sein. © Daniel Wagner/dpa

Der 26-Jährige steht im Verdacht des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der versuchten gefährlichen Körperverletzung in sieben Fällen, teilte die Strafverfolgungsbehörde mit.

Er werde beschuldigt, am 11. Januar gegen 7.30 Uhr auf der Rostocker Straße/Ecke Lommatzscher Straße in Riesa am Rande des AfD-Parteitages einen brennenden Bengalo auf sieben Polizeibeamte aus Sachsen-Anhalt geworfen zu haben.

Bei der anschließenden Ergreifung und Durchsuchung des Deutschen seien dann noch weitere Feuerwerkskörper sichergestellt worden.

"Der Beschuldigte ist bereits einschlägig vorbestraft. Er hat keine Angaben zum Tatvorwurf gemacht", heißt es.