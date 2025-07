19-Jährige mit Pistole bedroht und um sich geschossen: Polizei nimmt 23-Jährigen fest

Dresden - In der Nacht zu Sonntag hat ein 23-Jähriger eine junge Frau (19) mit einer Pistole bedroht und leicht verletzt.

Alles in Kürze

An der Albertstraße konnten Polizisten den betrunkenen 23-Jährigen stellen und vorläufig festnehmen. (Archiv-/Symbolbbild) © Bildmontage: Holm Helis, Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mann die 19-Jährige gegen 3.55 Uhr an ihrer Wohnung in Leuben aufgesucht. Die beiden kannten sich.

Dort schlug er sie und drohte ihr mit der Pistole, aus der er mehrere ungezielte Schüsse abgab. Anschließend stieg er in einen Mercedes und flüchtete.

Dabei rammte er einen geparkten BMW und verursachte an diesem einen Sachschaden von circa 3000 Euro.

Hinzugerufene Polizisten konnten den Tatverdächtigen wenig später an der Albertstraße stellen und vorläufig festnehmen.