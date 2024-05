Serientäter unterwegs? Diebstähle und Einbrüche in Hellerau

Dresden - Einbrüche und Sachbeschädigungen in Dresden-Hellerau! Die Polizei ermittelt wegen zahlreicher Fälle im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagfrüh.

Mehrere Diebstähle hat die Dresdner Polizei innerhalb kurzer Zeit in Hellerau registriert. (Symbolfoto) © 123RF/bartusp

So drangen Diebe an der Straße Kirchsteig in einen Schuppen ein. Sie entwendeten ein E-Bike, Langlaufski, ein Stand-up-Paddelboard sowie weitere Gegenstände. Stehlwert: etwa 7000 Euro.

In unmittelbarer Nähe klauten Täter mehrere Außenspiegel-Gläser von Autos. Es handelte sich um insgesamt acht Fahrzeuge der Marken Mercedes, Audi, BMW, VW sowie Tesla. Hierbei ist der entstandene Schaden noch unklar.

Härter traf es einen Renault-Transporter auf der Hellerstraße. Dessen Heckscheibe wurde von Langfingern eingeschlagen. Sie ließen zwei Laptops, mehrere Akku-Werkzeuge sowie Baumaterial mitgehen. Die Schadenssumme muss noch ermittelt werden.

Auch auf dem Heideweg waren Diebe unterwegs. Sie zerstörten Scheiben von zwei Mercedes-Transportern und entwendeten Bohrmaschinen, Bohrhämmer sowie weiteres Werkzeug im Wert von 1500 Euro. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro.