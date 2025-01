Bissige Diebin flieht aus dem Fenster - und wird verurteilt!

Perla J. (23) wurde bissig, als sie beim Diebstahl ertappt wurde. © Steve Schuster

Über Facebook hatten sich beide kennengelernt. "Sie wollte dann zu Besuch nach Dresden kommen", berichtet der Kellner. "Sie sagte, sie kommt mit einer Freundin, bat mich, die Tickets zu zahlen." Gulam seinerseits kam mit einem Kumpel zum Bahnhof, um die Damen abzuholen.

"Sie wollten shoppen und am nächsten Tag wieder heimfahren. Ich gab jeder 50 Euro", so Gulam, der auch Essen und Zigaretten zahlte. "Dabei muss sie das Geld in meiner Gürteltasche gesehen haben." Denn in einem unbeobachteten Moment griff sich Perla daraus 500 Euro, türmte mit ihrer Freundin aus dem Fenster der Erdgeschosswohnung.

Die Männer eilten hinterher, Gulam rief die Polizei. "Ich hielt sie fest, bis die Polizei kam", sagte er. "Dabei hat sie mich gebissen."