19.04.2025 21:50 3.828 Blutlache vor Parkbank: Polizei rückt am Ostersamstag nach Prohlis aus

Am späten Ostersamstag kam es zu einem blutigen Vorfall, der einen Polizeieinsatz in der Gubener Straße in Prohlis nach sich zog.

Von Isabel Klemt

Dresden - Am späten Ostersamstag kam es zu einem blutigen Vorfall, der einen Polizeieinsatz in der Gubener Straße in Prohlis nach sich zog. Vor einer Parkbank ist eine große Blutlache zu sehen. © xcitepress Die Polizei bestätigte gegenüber TAG24, dass die Kräfte am Samstagabend gegen 19 Uhr ausgerückt waren. Was genau passiert ist, wollten die Beamten zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht mitteilen. Fotos vom Ort des Geschehens zeigen jedoch eine Blutlache vor einer Parkbank.

Nach TAG24-Informationen soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein. Die Polizei leitete nach dem blutigen Vorfall Ermittlungen ein. © xcitepress Einer der Beteiligten wurde verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Die Polizei sichert derzeit noch Spuren vor Ort und hat Ermittlungen aufgenommen, um den Vorfall aufzuklären.

Titelfoto: Bildmontage: xcitepress