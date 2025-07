Trio wegen illegalem Drogenhandel in Dresden festgenommen

Alles in Kürze

Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt gegen ein Trio, dem unerlaubter und bewaffneter Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen wird. (Archivfoto) © Robert Michael/dpa

Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung am 25. Juli in Dresden-Gorbitz, in der sich die drei Beschuldigten im Alter von 23 bis 31 Jahren aufhielten, fanden die Ermittler rund ein Kilogramm Haschisch, 50 Gramm Marihuana, 200 Gramm Ecstasy, 5 Gramm Kokain, eine kleinere Menge Crystal sowie über 2000 Pregabalin-Tabletten, die schmerzlindernd und angstlösend wirken.

Außerdem wurden auch ein Jagdmesser und ein Tierabwehrspray sichergestellt, wie die Staatsanwaltschaft Dresden berichtet.

Die Verdächtigen wurden daraufhin festgenommen und befinden sich seitdem auf richterlichen Beschluss hin in Untersuchungshaft.