Brandstiftung: Autos auf der Alaunstraße abgefackelt!

Dresden - Am frühen Donnerstagmorgen sind in der Dresdner Neustadt mehrere Autos abgefackelt.

Auf der Alaunstraße wurde in den frühen Morgenstunden ein Feuer gelegt. © Sepp Nizza

Gegen 4.20 Uhr gerieten auf der Alaunstraße drei Fahrzeuge in Brand, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte. Darunter ein Citroën Berlingo, ein Dacia Dokker und ein Wagen des chinesischen Herstellers Xiaomi.

Das Feuer griff anschließend auf ein angrenzendes Haus über, woraufhin das Schaufenster eines Immobilienbüros zu Bruch ging.

Die Ermittlungen wegen Brandstiftung laufen. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die geparkten Autos entweder direkt angezündet worden sind, oder aber zuerst eine Mülltonne in Brand gesteckt worden ist und sich die Flammen anschließend ausbreiteten.

So oder so: Für zwei der betroffenen Autos bedeuteten die Flammen einen Totalschaden. Wie hoch der entstandene Sachschaden insgesamt ausfällt, konnte die Polizei am Morgen noch nicht sagen.