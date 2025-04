19-Jähriger hält Auto an und zwingt Fahrerin zum Aussteigen - Mutmaßlicher Straßenräuber angeklagt

Dresden - Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen einen 19-Jährigen Deutschen erhoben. Er soll in Dresden und Berlin für Angst und Schrecken gesorgt haben.

Anfang Januar schlug der Beschuldigte (19) in Dresden zu. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Erst soll der 19-Jährige versucht haben, in Berlin einen Passanten auszurauben. Ein paar Monate später wollte er offenbar Autofahrer in Dresden überfallen. Der mutmaßliche Straßenräuber sitzt seit Januar in Untersuchungshaft.

Nun teilte die Staatsanwaltschaft Dresden mit, dass man Anklage gegen den Deutschen erhoben habe. Unter anderem wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung und des räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer.

Der 19-Jährige ist bereits zuvor strafrechtlich in Erscheinung getreten, hieß es.