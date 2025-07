Brutale Bierflaschen-Attacke in Dresden-Leuben

Alles in Kürze

Einer der beiden Beteiligten liegt nach der Attacke am Boden. © privat

Der Vorfall ereignet sich am späten Samstagabend an der Haltestelle "Altleuben", wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Montagmorgen erklärte.

Dort kam es gegen 23.30 Uhr zu einem gewaltsamen Aufeinandertreffen von zwei tunesischen Staatsbürgern (20, 38) und den zwei Deutschen.

Die beiden 18-Jährigen wurden im Zuge des Konflikts dabei mit Bierflaschen attackiert und erlitten Schnittverletzungen. Beide mussten daraufhin medizinisch versorgt werden. Ihr aktueller Gesundheitszustand ist der Polizei nicht bekannt.

Die beiden Tunesier wurden unterdessen vor Ort angetroffen und festgenommen. Bei ihnen wurde zudem eine Musikbox gefunden, die sie ihren Opfern zuvor abgenommen hatten. Die Polizei ermittelt gegen die beiden Männer nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls.