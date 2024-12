Mann in Löbtau beraubt: Polizei kann acht Verdächtige stellen!

Dresden - Ein 51-Jähriger wurde in der Nacht zum Montag brutal von einer Gruppe angegriffen.

An der Haltestelle Tharandter Straße wurde der 51-Jährige in der Nacht beraubt. © Norbert Neumann

Der Vorfall ereignete sich gegen 1.10 Uhr an der Haltestelle "Tharandter Straße" in Löbtau, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Mann wurde plötzlich von einer Gruppe mit Glasflaschen und Reizgas angegriffen.

Die Männer klauten ihm nicht nur sein Handy und Portemonnaie, sondern auch seine Jacke. Der 51-Jährige wurde bei der Tat verletzt.

Alarmierte Beamte konnten kurz darauf einen Bus stoppen, in dem sich acht mutmaßliche Beteiligte befanden.

"Bei einem 21-Jährigen fanden die Beamten ein Pfefferspray. Der Marokkaner stand offensichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss", so die Polizei. Er wurde anschließend in Gewahrsam gebracht.