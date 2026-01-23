Cyberangriff legt IT-Systeme von Staatlichen Kunstsammlungen Dresden lahm

Dresden - Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) sind Opfer eines Cyberangriffs geworden.

Hacker haben am Mittwoch weite Teile der digitalen Infrastruktur der SKD lahmgelegt. (Archivbild) © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Hacker haben am Mittwoch weite Teile der digitalen Infrastruktur der SKD lahmgelegt, wie das sächsische Kulturministerium am Donnerstagnachmittag mitteilte.

Aus diesem Grund ist der Online-Shop derzeit nicht verfügbar. Auch bei der telefonischen Erreichbarkeit gibt es aufgrund der Hacker-Attacke Probleme.

Das Sicherheitssystem ist laut Mitteilung jedoch nicht betroffen und funktioniert weiterhin einwandfrei. Die Kunstsammlungen haben auch weiterhin für Besucher geöffnet.

IT-Experten arbeiten derweil daran, die betroffenen Systeme wiederherzustellen. Wie viel Zeit dies noch in Anspruch nehmen wird, war noch unklar.