Cyberangriff legt IT-Systeme von Staatlichen Kunstsammlungen Dresden lahm
Dresden - Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) sind Opfer eines Cyberangriffs geworden.
Hacker haben am Mittwoch weite Teile der digitalen Infrastruktur der SKD lahmgelegt, wie das sächsische Kulturministerium am Donnerstagnachmittag mitteilte.
Aus diesem Grund ist der Online-Shop derzeit nicht verfügbar. Auch bei der telefonischen Erreichbarkeit gibt es aufgrund der Hacker-Attacke Probleme.
Das Sicherheitssystem ist laut Mitteilung jedoch nicht betroffen und funktioniert weiterhin einwandfrei. Die Kunstsammlungen haben auch weiterhin für Besucher geöffnet.
IT-Experten arbeiten derweil daran, die betroffenen Systeme wiederherzustellen. Wie viel Zeit dies noch in Anspruch nehmen wird, war noch unklar.
Um die Hintergründe des Cyberangriffs zu klären, steht der Museumsverband im engen Austausch mit der Polizeidirektion Dresden sowie dem Landeskriminalamt. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden prüft derweil eine Übernahme der Ermittlungen.
