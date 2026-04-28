Per GPS-Tracker: Polizei findet geklauten Hackschnitzel-Laster in Dresden

Dresden - Schnell wiedergefunden, trotzdem ärgerlich: In Hannover klauten Diebe dem "AMB Containerdienst" einen Sattelzug samt Ladung. Keine fünf Stunden später und 400 Kilometer weiter östlich wurde er in Dresden wiedergefunden. Trotzdem ist der Schaden immens.

Der geklaute Laster wurde im Dresdner Industriegebiet geortet. © Ove Landgraf

Firmen-Chef Alexander Hintze (36) ist wütend. "Das kostet uns einen ganzen Arbeitstag", schimpft er. "Und ich muss sehen, wie ich den jetzt wieder zurückbekomme."

Der Sattelzug wurde gegen 19 Uhr im Hannoveraner Vorort Pattensen abgestellt, sechs Stunden später stahlen ihn die Diebe, am Morgen bemerkte die Firma den Verlust.

Gegen 5.45 Uhr wurde der Volvo-Sattelzug mit Auflieger in Dresden aufgespürt. "Ich konnte ihn über einen GPS-Tracker finden", so Hintze. Die Polizei sicherte den Truck an der Elisabeth-Boer-Straße, nahm erste Spuren auf.

Der Firmen-Chef machte sich aus Lübeck auf, das Fahrzeug wieder zurückzuholen. "Geladen waren Hackschnitzel im Wert von rund 500 Euro", sagt er. "Da fehlt nichts, aber die komplette Technik wurde ausgebaut. Das Radio, das Mautgerät - das dürften 15.000 Euro Schaden sein", sagt der Unternehmer.