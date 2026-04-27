Wertsachen aus Autos in Dresden geklaut: Täter schlagen gleich mehrfach zu

Dresden - Böse Überraschung am Wochenende: In gleich mehrere Autos wurde im Dresdner Stadtgebiet eingebrochen.

Scheibe eingeschlagen und Wertsachen geklaut: Im Dresdner Stadtgebiet traf es gleich mehrere Autos. (Symbolfoto) © 123rf/hikpic

Um in die Fahrzeuge zu gelangen, gingen die unbekannten Täter stets gleich vor und schlugen eine der Scheiben ein.

Am Sonntag zwischen 16.30 und 20.35 Uhr traf es ein Hyundai i20 in der Seevorstadt: Die Diebe stahlen auf der Annenstraße eine Handtasche und richteten einen Schaden von etwa 580 Euro an.

Kurz vorher zwischen 11 und 15 Uhr schlugen die Unbekannten eine Scheibe bei einem auf der Rethelstraße parkenden Citroën C3 ein. Hier wurde nichts geklaut.

Im Zeitraum zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, entwendeten die Täter auf der Weinbergstraße einen Rucksack aus einem SsangYong Korando. In der Tasche waren neben einem Laptop auch verschiedene Schlüssel und persönliche Unterlagen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 500 Euro.

In der Leipziger Vorstadt brachen Unbekannte in einen Ford Focus auf der Leipziger Straße ein. Aus dem Wagen wurden am Vormittag eine Bauchtasche, eine Tankkarte und eine Jacke gestohlen.