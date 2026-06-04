Dieb bedroht Mann an Mordgrundbrücke mit Messer: Polizei jagt ihn am Boden und in der Luft

Dresden - Aufregung im Dresdner Stadtteil Weißer Hirsch! Am Dienstagvormittag musste die Polizei wegen eines Diebstahls in das Villenviertel ausrücken. Bei der Fahndung gab es auch Hilfe aus der Luft - doch der Tatverdächtige ist noch immer flüchtig.

Ein Polizei-Hubschrauber unterstützte am Dienstag aus der Luft die Suche nach einem Tatverdächtigen. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, drang der Unbekannte auf dem Lahmannring in ein Auto ein und klaute daraus eine Geldbörse. Als der 42-jährige Besitzer den Diebstahl bemerkte, eilte er dem Täter hinterher.

Nahe der Mordgrundbrücke konnte er ihn schließlich einholen. Dort zog der Dieb plötzlich ein Messer und bedrohte den 42-Jährigen. Anschließend floh er Richtung Elbschlösser.

"Zeugen hatten uns darüber informiert, dass ein Mann ein Portemonnaie aus einem Auto auf dem Lahmannring geklaut hatte", hatte Polizei-Sprecher Lukas Reumund (48) am Dienstag auf TAG24-Nachfrage zum Geschehen erklärt.

Man habe sechs Einsatzfahrzeuge losgeschickt, um die Straßen abzusuchen. "Ein Polizei-Hubschrauber befand sich gerade auf einem Trainingsflug in der Nähe und unterstützte die Maßnahmen", so Reumund weiter.

Die Polizei sowie die Beamten in der Luft überprüften die Umgebung nach dem Verdächtigen - doch vergebens. Der Täter konnte bisher noch nicht gestellt werden.