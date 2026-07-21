Automaten-Sprengung in Dresden: Zwei junge Männer nach Ermittlungen in U-Haft

Dresden - Nachdem Beamte in der vergangenen Woche zwei junge Männer in Dresden -Cotta stellen konnten, die einen Zigarettenautomaten gesprengt und leer geräumt haben sollen, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft.

Hier stand einst der Zigarettenautomat, der von den beiden Männern gesprengt wurde. © Ove Landgraf

Gegen die 18 und 20 Jahre alten Männer wird wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und damit einhergehenden Diebstahls mit Sachbeschädigung ermittelt, wie die Dresdner Staatsanwaltschaft mitteilte.

Die beiden sollen in der Nacht vom 16. zum 17. Juli Pyrotechnik in den Ausgabeschacht eines Zigarettenautomaten gesteckt und dann angezündet haben.

Der Automat wurde durch die Explosion vollkommen zerstört, auch einer der Beteiligten trug Spuren davon: Der beschuldigte Mann soll durch die Explosion Verletzungen an seinen Händen erlitten haben.

Der aufgesprengte Automat bot den Männern freien Zugang zu den Zigarettenschachteln, die sie sich schließlich einsteckten und vom Tatort flüchteten.