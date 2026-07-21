Automaten-Sprengung in Dresden: Zwei junge Männer nach Ermittlungen in U-Haft
Dresden - Nachdem Beamte in der vergangenen Woche zwei junge Männer in Dresden-Cotta stellen konnten, die einen Zigarettenautomaten gesprengt und leer geräumt haben sollen, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft.
Gegen die 18 und 20 Jahre alten Männer wird wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und damit einhergehenden Diebstahls mit Sachbeschädigung ermittelt, wie die Dresdner Staatsanwaltschaft mitteilte.
Die beiden sollen in der Nacht vom 16. zum 17. Juli Pyrotechnik in den Ausgabeschacht eines Zigarettenautomaten gesteckt und dann angezündet haben.
Der Automat wurde durch die Explosion vollkommen zerstört, auch einer der Beteiligten trug Spuren davon: Der beschuldigte Mann soll durch die Explosion Verletzungen an seinen Händen erlitten haben.
Der aufgesprengte Automat bot den Männern freien Zugang zu den Zigarettenschachteln, die sie sich schließlich einsteckten und vom Tatort flüchteten.
Nach Sprengung von Zigarettenautomaten: 18- und 20-Jähriger sitzen in U-Haft
Der 18- und der 20-Jährige konnten noch in derselben Nacht gefasst und dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Am darauffolgenden Tag erließ die Staatsanwaltschaft gegen die beiden Haftbefehl, seitdem sitzen sie in U-Haft.
Schon in der Vergangenheit sind die Beschuldigten mit anderen Straftaten aufgefallen. Laut Staatsanwaltschaft werden die Ermittlungen noch einige Zeit dauern.
Titelfoto: Ove Landgraf