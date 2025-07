Drei Haftbefehle vollstreckt: Bundespolizei greift in Dresden zu

Alles in Kürze

Ein 39-jähriger Pole wurde am Samstagmittag von den Beamten im Hauptbahnhof aufgegriffen. Bei der Überprüfung seiner Daten stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag. Er war im März 2024 vom Amtsgericht Wangen verurteilt worden. Die fällige Geldstrafe von 400 Euro konnte er jedoch nicht begleichen, weshalb er festgenommen wurde und eine fünftägige Haftstrafe in Dresden absitzen muss.

Eine Freundin beglich jedoch die geforderte Geldstrafe in Höhe von 900 Euro noch vor Ort, sodass der junge Mann seine Fahrt schließlich fortsetzen konnte.

Dabei kontrollierten die Beamten am Freitagabend im Eurocity von Prag nach Dresden einen 21-jährigen Deutschen . Gegen ihn lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Torgau vor, da er ohne Fahrerlaubnis gefahren war.

Die Bundespolizeiinspektion Dresden berichtet von gleich mehreren Einsätzen am vergangenen Wochenende.

Am Sonntagabend geriet auch ein 57-jähriger Rumäne am Bahnhofsvorplatz in den Fokus der Bundespolizei. Gegen ihn lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts München wegen Erschleichens von Leistungen vor.

Weil er die Geldstrafe von 400 Euro ebenfalls nicht bezahlen konnte, folgte die Einweisung in die Justizvollzugsanstalt Dresden für 20 Tage.