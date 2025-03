Mercedes und Rolls-Royce: Betrüger gibt sich als Autohändler aus und kassiert 1,5 Millionen Euro

Eine gewisse Liebe zu Autos wird man Faisal A. schwer absprechen können, denn offenbar kannte er sich damit aus: In verschiedenen Autohäusern tauchte er auf, sah sich die Fahrzeuge genau an. Dann soll er genau diese zum Verkauf angeboten und mit gutgläubigen Käufern wieder im Autohaus aufgetaucht sein.

Am Dienstag schließlich nahm die Polizei ihn in Dresden fest, durchsuchte hier seine Wohnung. Auch an seinem früheren Wohnort in Kiel gab es Razzien. Die Ermittler stellten verschiedene Dokumente und Speichermedien sicher.

Wegen des Verdachts des fünffachen Betrugs in besonders schwerem Fall kam Faisal A. am Dienstag nun in Untersuchungshaft.

Auffällig war er vorher noch nie geworden: Lediglich wegen eines Verkehrsdeliktes hatte er schon mal Ärger.