Polizisten stellen Dieb: Was sie in seinem Rucksack finden, brockt ihm noch mehr Ärger ein

18.03.2025

Polizisten haben am Montag einen mutmaßlichen Dieb (40) an der Josephinenstraße in Dresden gestellt.

Dresden - Polizisten haben am Montag einen mutmaßlichen Dieb (40) an der Josephinenstraße gestellt. Die Polizei konnte am Montag einen mutmaßlichen Einbrecher und Dieb stellen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Zeugen den Langfinger am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr dabei beobachtet, wie er in einem Innenhof das Schloss eines E-Bikes aufzubrechen versuchte. Alarmierte Beamte stellten den Mann. In seinem Rucksack hatte er Heroin, ein Messer und zwei Akkuschrauber einstecken. Ermittlungen ergaben, dass ein Schrauber aus einem VW Transporter auf der Hähnelstraße stammte. Das zweite Gerät lag zuvor in einem Ford Transit auf der Oehmestraße. Dresden Crime 70 Kilo Crystal verkloppt: FBI verpfiff Dresdner Großdealer an die Polizei Es stellte sich heraus, dass der 40-Jährige die Scheibe der Transporter eingeschlagen und die Werkzeuge im Wert von etwa 1400 Euro entwendet hatte. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 2000 Euro. Zudem meldete sich eine Frau von der Feldgasse, die ihr Fahrrad als gestohlen meldete. Es handelte sich um das E-Bike, bei dem der Mann versucht hatte, das Schloss zu öffnen. Die Polizisten konfiszierten das Diebesgut und die Drogen. Der Tscheche erhielt eine Anzeige wegen der Einbrüche und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

