Schwarzarbeit-Razzia im Zentrum: Zoll überprüft hunderte Angestellte

Dresden - Kontrollen zu Mindestlohn-Einhaltung und Schwarzarbeit: 90 Arbeitgeber wurden am heutigen Donnerstag überprüft und mehr als 400 Personen zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt.

In Dresden kontrollierte der Zoll in der Altmarkt-Galerie. © Hendrik Schmidt/dpa

Der Zoll prüfte dabei unter anderem Geschäfte des Einzelhandels sowie Autohäuser und Werkstätten. In Dresden waren die Zöllner in der Altmarkt- und in der Centrum Galerie unterwegs.

Kontrollen gab es auch im Landkreis Meißen, Ostsachsen sowie im Leipziger Umland.

"In insgesamt 40 Fällen schließen sich nun weitere Prüfungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit an", so Zollsprecherin Heike Wilsdorf.

Durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Dresden wurden im vergangenen Jahr rund 1800 Arbeitgeber (2021: 1400) geprüft.

Knapp 4000 Strafverfahren und über 740 Bußgeldverfahren konnten im Jahr 2022 abgeschlossen werden.