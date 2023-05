Soko der Polizei macht Jagd auf Jugendbanden: Jetzt wird das Team noch größer!

Immer wieder Raubzüge von Jugendbanden: Jetzt wurde die Soko "Iuventus" aufgestockt. © Holm Helis

Gerade am gestrigen Montag wurden am helllichten Tag wieder zwei Jungen (12, 13) an der Kreuzstraße vor dem Restaurant "L'Osteria" von einer fünfköpfigen Jugendbande erpresst, denen die Opfer 30 Euro gaben. Verletzt wurde niemand.

Aktuell ermittelt die im Dezember gegründete Soko gegen 127 Tatverdächtige. 15 von ihnen gelten als Rädelsführer, sieben sitzen in Untersuchungshaft. Bis auf vier sind alle männlich. 69 stammen aus Deutschland, 58 aus dem Ausland.