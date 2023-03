Tankstellen-Räuber entkommt mit Bargeld, doch dann geht für ihn alles schief

Dresden - Diesen Raubzug hat sich ein 27-jähriger Mann wohl anders vorgestellt. Er stellte sich so prasselig an, dass am Ende die Handschellen klickten.

Die Jet-Tankstelle an der Löbtauer Straße wurde am Samstagabend überfallen. © Steffen Füssel

Am gestrigen Samstagabend gegen 21.30 Uhr steuerte der 27-Jährige die Jet-Tankstelle an der Löbtauer Straße an, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte.

Der maskierte Mann bedrohte die Kassiererin mit einem Messer und forderte Bargeld. Die Angestellte übergab daraufhin mehrere Hundert Euro. Anschließend ergriff der 27-jährige Deutsche die Flucht.

Doch dann begann für den Räuber das Desaster: "Er verlor einen Teil der Beute", erklärte die Polizei.

Alarmierte Beamte brauchten schließlich nur der Spur des Geldes zu folgen. Der 27-Jährige konnte festgenommen und die Tatwaffe gefunden werden.