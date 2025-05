Dresdnerin (†21) tot im Wald entdeckt: Erste Hinweise bei Polizei eingegangen

Alles in Kürze

Am frühen Sonntagmorgen fanden Beamte die 21-Jährige in einem Waldgebiet nahe Laußnitz. © Steffen Füssel, Steffen Fuessel

"Es gingen vereinzelt Hinweise ein, die jetzt ausgewertet werden", sagte ein Sprecher der Dresdner Staatsanwaltschaft. Die Ermittler hoffen auf weitere Resonanz und Erkenntnisse, die zur Aufklärung führen.

Polizisten fanden die junge Frau nach einem Hinweis vor rund einer Woche am frühen Sonntagmorgen tot in der Laußnitzer Heide, nachdem sie in der Nähe zwei illegale Techno-Partys nach Anwohnerbeschwerden aufgelöst hatten.

Für die 21-Jährige, die in Dresden lebte, kam jede Hilfe zu spät. Nach Erkenntnis der Rechtsmediziner verblutete sie aufgrund von Stichverletzungen.

Unweit vom Fundort, der auch der Tatort war, nahmen die Beamten einen 16-Jährigen fest. Ein Richter ordnete dessen einstweilige Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an.