Dresdnerin (†21) tot im Wald entdeckt! Tatverdächtiger (16) in Klinik eingewiesen

In einem Waldgebiet bei Laußnitz nördlich von Dresden hat die Polizei am Sonntag die Leiche einer 21-Jährigen gefunden.

Von Eric Hofmann, Niklas Perband

Laußnitz - Schrecklicher Fund in der Nähe von Dresden: In einem Waldgebiet bei Laußnitz (Landkreis Bautzen) hat die Polizei Kamenz nach Zeugenhinweisen am Sonntagmorgen den leblosen Körper einer umgebrachten Frau gefunden! Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der 21-Jährigen feststellen. Der Tatverdächtige (16) soll in einem Fachkrankenhaus untergebracht werden.

Die Leiche wurde in diesem Waldgebiet bei Laußnitz gefunden. © xcitepress Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Görlitz am Montag mitteilten, besteht der Verdacht eines Tötungsdelikts. Gegenüber TAG24 bestätigte ein Sprecher, dass die Leiche im Waldstück "Grüne Eins", unweit der Dresdner Straße, gefunden worden war. Erste Ermittlungen führten zu einem 16-jährigen deutschen Tatverdächtigen - der Teenager wurde bereits festgenommen! Bereits am Montagmittag wurde er einem Ermittlungsrichter im Amtsgericht Bautzen vorgeführt. "Im Ergebnis ordnete dieser die einstweilige Unterbringung des Deutschen wegen Totschlags in einem Fachkrankenhaus an", hieß es am Nachmittag von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die genaueren Hintergründe zum Tod der jungen Frau sind indes noch unklar. "Kriminaltechniker sicherten umfangreich Spuren am Ereignisort. Das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung stand noch aus." Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Tragödie bei Laußnitz: Opfer und Tatverdächtiger kommen beide aus Dresden