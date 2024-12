Dresdner verliert über 30.000 Euro zu Weihnachten!

Eine Phishing-Mail kostete einen 51-Jährigen rund 35.000 Euro. (Symbolbild) © Jan-Philipp Strobel/dpa

An Heiligabend fiel der 51-Jährige auf einen dreisten Computer-Betrug herein, wie die Polizeidirektion Dresden am Donnerstag mitteilte.

Dabei wurde er Opfer einer sogenannten "Phishing-Mail": als seriös getarnte E-Mails, mit denen Kriminelle versuchen, an persönliche Daten zu gelangen.

Der 51-Jährige ließ sich in die Irre führen, klickte auf den schädlichen Link und gab die Zugangsdaten für sein Online-Banking preis.

Die Quittung für die Leichtgläubigkeit folgte prompt: Insgesamt 34.500 Euro wurden zwischen Heiligabend und dem ersten Feiertag von seinem Konto abgebucht!