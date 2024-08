Dresdner Heide: Messer-Mann soll Mädchen (16) vergewaltigt haben

In der Nähe der Dresdner Heide wurde das Mädchen (16) vergewaltigt. © Holm Helis

Drei Jahre hinter Gittern waren offenbar nicht genug: Seit 26. Juli sitzt Dominik S. (26) wieder in Untersuchungshaft. Er soll eine Teenagerin (16) mit dem Messer zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben. Dabei ist er bereits einschlägig bekannt.

Dominik S. war erst ein halbes Jahr wieder auf freiem Fuß, bevor er wieder zugeschlagen haben soll.

Im März 2020 hatte ihn das Stuttgarter Landgericht zu drei Jahren wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu drei Jahren Haft verurteilt, im Dezember vergangenen Jahres kam er wieder auf freiem Fuß. Noch unter Führungsaufsicht stehend, zog er nach Bautzen.

Der Kontakt zum mutmaßlichen Opfer kam über das Internet zustande, dort verabredeten sich beide zu einem Ausflug mit seinem BMW: "Der Beschuldigte soll an einem Parkplatz in der Nähe der Dresdner Heide angehalten haben", so Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt (49).

"Ihm wird vorgeworfen, dort völlig unvermittelt ein Messer gezogen, der 16-Jährigen an den Nacken gehalten, sie bedroht und unter Vorhalt des Messers im Auto vergewaltigt zu haben."