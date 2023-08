Duo spricht 15-Jährigen an, geht mit ihm zur Wohnung und raubt ihn aus: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht noch weitere Opfer der dreisten Räuber. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sprachen die beiden Männer den 15-Jährigen am Freitagabend gegen 22 Uhr an einem Geschäft an der Altenberger Straße an.

Das Duo bedrohte ihn und forderte Wertgegenstände. Weil der Teenager nichts dabei hatte, gingen die Männer mit ihm in seine Wohnung und entwendeten Kopfhörer und Kosmetik im Wert von insgesamt 120 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die gesehen haben, wie der Jugendliche von den Tätern angesprochen wurde.

Zudem möchten die Beamten wissen, ob noch weitere Opfer von den unbekannten Tätern beraubt wurden.