Einbrecher klaut Werkzeug im OBI, dann macht er sich an die Arbeit

Dresden - Im Baumarkt gibt's alles für den Handwerker, aber wohl auch für den Einbrecher: Zumindest ging der Moldawier Iurie N. (31) davon in der Nacht zu Donnerstag aus. Doch statt der großen Beute gab es für ihn nur eine Nacht in der Zelle und die entsprechenden Anzeigen.

Der Mann war Iurie N. und dieser hatte eigentlich größere Pläne: Aus dem Markt hatte er eine Spitzhacke und einen Bohrhammer gestohlen, damit den Geldautomaten im Vorraum bearbeitet. Ob er an das Geld kommen konnte, war am Donnerstag noch unklar.

"Wir rückten mit rund 20 Einsatzkräften an und umstellten den Markt", so Polizeisprecher Lukas Reumund (47). "Durch den Spalt der aufgebrochenen Eingangstür zwängte sich ein Mann, er ließ sich widerstandslos festnehmen."

Der Schaden, den Iurie N. hinterlassen hatte, konnte am Donnerstagmittag noch nicht beziffert werden. Glück für ihn: Er hat einen festen Wohnsitz in Dresden, kam deshalb am Morgen wieder aus der Zelle heraus. Die Ermittlungen dauern an.