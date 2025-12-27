Schaufenster mitten am Tag zertrümmert: Polizei kann 20-Jährigen stellen
Pirna - Schaufenster mit Hammer demoliert: In Pirna konnte die Polizei einen mutmaßlichen Einbrecher stellen.
Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, ereignete sich die Tat am Dienstagvormittag gegen 9.25 Uhr in der historischen Altstadt von Pirna.
Ein zunächst unbekannter Täter versuchte, mittels eines Hammers die Scheibe eines schön dekorierten Schaufensters einzuschlagen.
Da der Versuch misslang, floh der Täter zunächst unerkannt.
Im Rahmen einer Fahndung konnte schließlich ein 20-jähriger deutscher Staatsbürger durch die eingesetzten Beamten gestellt werden.
Der mutmaßliche Einbrecher konnte die Schaufensterscheibe zwar nicht gänzlich zerstören, aber dennoch stark beschädigen.
Er hinterließ somit einen Sachschaden von etwa 6500 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen den 20-Jährigen.
Titelfoto: Daniel Förster