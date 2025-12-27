Schaufenster mitten am Tag zertrümmert: Polizei kann 20-Jährigen stellen

Pirna - Schaufenster mit Hammer demoliert: In Pirna konnte die Polizei einen mutmaßlichen Einbrecher stellen.

Der 20-Jährige hinterließ eine schwer beschädigte Schaufensterscheibe in Pirna. © Daniel Förster

Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, ereignete sich die Tat am Dienstagvormittag gegen 9.25 Uhr in der historischen Altstadt von Pirna.

Ein zunächst unbekannter Täter versuchte, mittels eines Hammers die Scheibe eines schön dekorierten Schaufensters einzuschlagen.

Da der Versuch misslang, floh der Täter zunächst unerkannt.

Im Rahmen einer Fahndung konnte schließlich ein 20-jähriger deutscher Staatsbürger durch die eingesetzten Beamten gestellt werden.