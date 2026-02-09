Junger Dieb in Dresden aufgeflogen: Spur führt nach Skandinavien

Dresden - Volltreffer für die Gemeinsame Fahndungsgruppe in Dresden ! Kurz nach Mitternacht konnte ein Autodieb (24) gestellt werden.

In der Nacht auf Montag haben Fahnder einen jungen Schweden (24) aus dem Verkehr gezogen. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Nach Polizei-Angaben fiel den Beamten auf der A17 gegen 0.30 Uhr ein Ford Kuga auf, der in Richtung Prag unterwegs war.

Der SUV wurde auf den Parkplatz Am Nöthnitzgrund geleitet und einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Kennzeichen nicht zum Auto gehörten und als gestohlen galten.

Doch das war längst nicht alles: Auch der Wagen selbst war zuvor entwendet worden - und zwar in Dänemark.

Zudem stand der Fahrer unter Amphetamin-Einfluss.