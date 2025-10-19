 1.350

Einbruch in der Waldorfschule: Unbekannte durchsuchen Schulgebäude

Einbruch in der Waldorfschule in Dresden-Strehlen!

Von Clemens Grosz

Die Polizei wurde an eine Schule in Dresden-Strehlen gerufen. (Symbolbild)  © 123rf/footoo

Laut Polizei drangen die Unbekannten in der Nacht zum Freitag in das Schulgebäude der "Interkulturellen Waldorfschule Dresden" ein. Alle Räume wurden untersucht, die Tür zu einem Büro gewaltsam geöffnet.

Vier Laptops im Wert von rund 3000 Euro konnten sie erbeuten, außerdem richteten die Einbrecher laut Polizei etwa 2000 Euro Sachschaden an.

Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: 123rf/footoo

