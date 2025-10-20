Einbruch in der Waldorfschule: Unbekannte durchsuchen Schulgebäude

Einbruch in der Waldorfschule in Dresden-Strehlen!

Von Clemens Grosz

Dresden - Einbruch in der Waldorfschule in Dresden-Strehlen!

Die Polizei wurde an eine Schule in Dresden-Strehlen gerufen. (Symbolbild) © 123rf/footoo Laut Polizei drangen die Unbekannten in der Nacht zum Freitag in das Schulgebäude der "Interkulturellen Waldorfschule Dresden" ein. Alle Räume wurden untersucht, die Tür zu einem Büro gewaltsam geöffnet.