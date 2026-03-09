Sicherheitsverstoß! Beladener Lkw lässt Dresdner Zöllner misstrauisch werden

Dresden - Einfuhr untersagt! Die geladene Ware eines türkischen Lkws hat Dresdner Zöllner misstrauisch werden lassen.

Zöllner haben die Einfuhr von mangelhaften Elektro-Geräten aus der Türkei verhindert. © Hauptzollamt Dresden (2)

Nach Angaben der Behörde waren in den Frachtunterlagen zahlreiche elektrische Geräte für den Gastronomiebedarf - unter anderem zur Teig- und Fleischverarbeitung sowie Kühl- und Gefrierschränke - verzeichnet. Empfänger sollte eine Firma in Hessen sein.

Das Problem: Dem Anschein nach erfüllte die Ware nicht die Sicherheits- und Kennzeichnungsvorschriften der Europäischen Union.

"Teilweise fehlten erforderliche Unterlagen", heißt es.

Für eine weitere Prüfung wurde die Marktüberwachungsbehörde der Landesdirektion Sachsen hinzugezogen, deren Experten bestätigen konnten, dass es sich um nicht konforme Produkte handelte.