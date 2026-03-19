1.755
Ekel-Paket belästigt Mädchen am Wiener Platz: Teenager zeigen Courage
Dresden - Eine Mädchen-Gruppe wendete sich nach einer sexuellen Belästigung im Dresdner Zentrum an die Polizei. Eine Streife machte wenig später kurzen Prozess.
Die 15 bis 16 Jahre alten Mädchen standen laut Polizei am Mittwoch gegen 20 Uhr am Wiener Platz herum.
Plötzlich näherte sich ihnen ein Mann, stellte sich neben sie und ließ jegliche Form guten Benehmens vermissen, denn er spielte sich sichtbar an seinem Geschlechtsteil herum.
Weil sich die Teenager den Ekel-Vorfall nicht gefallen ließen, konnte der 66-Jährige durch Polizisten der Präsenz- und Ermittlungsgruppe Innenstadt noch am Abend gestellt werden.
Entsprechende Ermittlungen gegen den Mann seien eingeleitet worden.
Titelfoto: Norbert Neumann