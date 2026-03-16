Mann zertrümmert mehrere Autos und will älteren Herrn beklauen: Wer hat was gesehen?

Dresden - Ein Mann hat am späten Sonntagnachmittag für ordentlich Wirbel in Großzschachwitz gesorgt! Er hatte sechs Autos beschädigt und zudem versucht, einem anderen Mann die Tasche zu klauen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen .

Die Polizei hofft insbesondere auf Zeugen, die Angaben zu dem älteren Herrn machen können. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Anwohner hatten beobachtet, wie der 41-Jährige eine Steinplatte auf gleich sechs Autos auf einem Grundstück an der Pirnaer Landstraße warf, wie die Polizei mitteilte.

Bei der mutwilligen Zerstörungsaktion verursachte der Mann einen Schaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro. Anschließend zog der Ungar weiter.

Auf der Bahnhofstraße bemerkten alarmierte Polizisten, wie er versuchte, einem älteren Mann die Tasche zu entreißen.

Die Beamten griffen sofort ein und nahmen den 41-Jährigen fest. Der ältere Herr verschwand währenddessen vom Tatort.