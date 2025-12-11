 8.724

Nach versuchtem Bankraub in Löbtau: Beschuldigter schweigt eisern

Am Dienstag zückte Ukrainer Eduard P. in der Sparkasse in der Kesselsdorfer Straße in Dresden ein Messer, drohte und forderte Bargeld. Jetzt schweigt er.

Von Eric Hofmann

Dresden - Was sollte das nur werden?

Eduard P. (38) landete am Mittwoch in Untersuchungshaft.  © Ove Landgraf

Am Dienstag zückte Ukrainer Eduard P. (38) in der Sparkasse in der Kesselsdorfer Straße ein Messer, drohte und forderte Bargeld.

Schnell rückte die Polizei an, sperrte die Bank ab. Als die Beamten den Räuber ansprachen, legte er das Messer auf den Boden und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Was ihn zu der Tat getrieben hatte, sagte er weder der Polizei noch dem Haftrichter.

Letzterer schickte ihn am Mittwoch in Untersuchungshaft.

Bislang hatte der Ukrainer noch keinen Ärger mit der Justiz, auch stand er weder unter Alkohol noch Drogen. Die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung dauern an.

Titelfoto: Ove Landgraf

