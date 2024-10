Polizei lockt Betrüger in Falle! Opfer bekommt sein Geld zurück

Polizeipräsident Lutz Rodig (61) übergibt dem erleichterten 83-Jährigen seine 5000 Euro. © Polizei Dresden

Am Abend des 25. September riefen die Betrüger das erste Mal bei dem Senior, der aus einem Wilsdruffer Ortsteil kommt, an und gaben sich als Polizisten aus. In dem Telefonat behaupteten sie, dass am Wohnort des Mannes eine Frau ausgeraubt worden sei und empfahlen ihm, seine Wertsachen sicher zu verwahren.

In mehreren Anrufen und auch am Folgetag fragten die Unbekannten den 83-Jährigen nach seinem Vermögen aus und boten ihm an, die Sachen für ihn in Sicherheit zu bringen.

Was die Betrüger allerdings nicht ahnten: Die Ermittlungen der Kriminalpolizei liefen bereits. Zuvor hatte es mehrere Fälle gegeben, in denen Dresdner Senioren hohe Summen an unbekannte Geldabholer übergeben hatten. Insgesamt 160.000 Euro konnten so erbeutet werden.

Die Ermittler wurden so auf den sich anbahnenden Betrug am 83-Jährigen aufmerksam. Der Wilsdruffer sollte 5000 Euro von seinem Konto bei der Ostsächsischen Sparkasse abheben. Die falschen Polizisten behaupteten, der Mann würde so bei der Überführung einer korrupten Bankmitarbeiterin helfen.

Das Geld würde als Beweismittel dienen, hieß es.