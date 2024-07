Flaggen-Verbrennung auf dem Altmarkt: Staatsschutz ermittelt gegen Ex-AfD-Politiker!

Ex-AfD André Poggenburg (49, l.), Sebastian A. (M.) und weitere Rechtsextreme bewiesen auf dem Altmarkt erneut, dass sie gegen Toleranz und Akzeptanz sind. © Matthias Schwarz

Der Großteil der Teilnehmer hatte die "Blaue Welle" bereits verlassen, Björn "Banane" Winter (43) spielte noch ein paar Rausschmeißer. Darunter auch eine eigenwillige Version der Nationalhymne. Dann bat er plötzlich um ein Feuerzeug, das ihm bereitwillig aus dem Publikum gereicht wurde.

Auf der Bühne versuchte er eine Regenbogenfahne zu verbrennen, was allerdings nicht gelang. "Schade, dass wir keinen Spiritus haben", so der Ex-Ballermann-Sänger. Dazu meinte er, dass alle, die sich nicht als Mann oder Frau identifizieren, in die Psychiatrie gehörten und verkündete stolz, dass gegen ihn bereits mehrere Verfahren wegen Volksverhetzung laufen.

Schließlich griff sich der bekannte Dresdner Rechtsextremist Sebastian A. die Flagge, zerriss sie, die Überreste setzte der Ex-AfD-Politiker André Poggenburg, jetzt bei der Splitterpartei "Aufbruch Deutschland", mittels Sprühdose in Brand.