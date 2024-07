Rechtsextreme wollen "Blaue Welle" in Dresden feiern - Kaum einer kommt

"Aber was muss ich jetzt lesen? Frau Wagenknecht möchte gerne mit der CDU in Sachsen koalieren! Wo ist denn da ein Neuaufbruch? Und gestern sehe ich sogar in der Wochenzeitung 'freitag' ein Bild von der Wagenknecht und der vorhin schon erwähnten Göring-Eckardt, darüber steht 'Wir werden Björn Höcke verhindern!' Also will sich die bescheuerte Wagenknecht jetzt auch noch mit den Grünen gegen die AfD zusammenschließen. Das ist Verrat am Wähler und Verrat an ihren gutmeinenden Anhängern!"

An der AfD kritisierte er wiederum den Umgang mit Maximilian Krah (47, AfD) und wies darauf hin, dass dieser zusammen mit dem IB-Kopf Martin Sellner (35) auf dem Compact-Sommerfest sprechen wird.

Nach Elsässer sprach Fuchs, der sich über angebliche Koalitionswünsche der AfD mit der CDU ärgerte, gefolgt von Ex-AfD-Bundestagsmitglied Robert Farle (74), der nicht auf der Bühne sprechen wollte und so in den hinteren Reihen nicht zu sehen war.

Der "Freie Sachse" Max Schreiber (37) wiederum jammerte über seine jüngste Verurteilung wegen mehrere Gewalttaten und drohte mit Aussortieren und Aussondern, sollte er mal die Macht dazu haben.