Junger Mann will vor Polizei-Streife im Hauptbahnhof flüchten: Blick in seinen Rucksack verrät Grund dafür

Dresden - Fluchtversuch im Dresdner Hauptbahnhof! Am späten Donnerstagabend wollte ein junger Mann (22) vor Streifenbeamten türmen. Der Blick in seinen Rucksack verriet den Grund dafür.

Bundespolizisten stießen am Donnerstag bei der Durchsuchung eines 22-Jährigen auf ein regelrechtes Waffenlager. (Archivfoto) © Holm Helis

Nach Angaben der Bundespolizei versuchte der 22-Jährige wegzurennen, als er die Ordnungshüter sah. Diese waren jedoch schneller und stoppten den Verdächtigen, der sich anschließend gewaltsam den Maßnahmen entziehen wollte.

"Ausweisdokumente führte er nicht mit, dafür entdeckten die Polizisten in seinem Rucksack ein regelrechtes Waffenlager aus insgesamt acht Messern, darunter vier Wurfmesser, drei Messer und ein Küchenmesser", berichtete ein Sprecher.

Gegen den Ungarn sei ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet worden.

Fast zeitgleich zu dem Vorfall hätten Kräfte der Binnengrenzfahndung in einem Eurocity einen Tschechen (53) festgestellt, der stark nach Gras gerochen habe. "Obwohl er den Besitz von Betäubungsmitteln verneinte, führte er ein griffbereites Einhandmesser an der Hosentasche und eine mit Cannabis gefüllte Kräutermühle im Rucksack mit sich", so der Sprecher.