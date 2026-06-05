Waffen und mehrere Kilo Drogen zu Hause gelagert: Anklage gegen Dealer erhoben

Dresden - Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen einen 46-Jährigen Anklage erhoben. Der Deutsche soll mit Drogen gehandelt und zu Hause Waffen besessen haben.

Der 46-Jährige wurde am 17. Dezember vorläufig festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. © Peter Schulze

Dem Mann wird vorgeworfen, bei einer Razzia am 17. Dezember vergangenen Jahres gegen 10.30 Uhr in seiner Wohnung in der Königstraße (Barockviertel) unter anderem rund 15 Kilo Marihuana, drei Kilo Haschisch, ein Kilo Amphetamin, 700 Gramm MDMA, 300 Tabletten Ecstasy und über 30 Tüten THC-Gummibären sowie Cannabis zum Weiterverkauf gelagert zu haben.

Für mögliche Auseinandersetzungen im Rahmen des Drogenhandels soll der mutmaßliche Dealer mehrere Waffen wie einen Schlagring, mehrere Messer, einen Schlagstock und Pfefferspray griffbereit in seiner Wohnung aufbewahrt haben.

Zudem wurden bei ihm 26.000 Euro sichergestellt. Das Bargeld stammt sehr wahrscheinlich aus früheren Drogengeschäften.

Der Beschuldigte wurde am Tag der Razzia vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat der Ermittlungsrichter am 18. Dezember einen Haftbefehl gegen den 46-Jährigen erlassen.